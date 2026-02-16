Ти повернешся ще сильнішим: Яремчук підтримав Зінченка, який отримав важку травму

Нападник Ліона та збірної України Роман Яремчук висловив підтримку своєму партнеру по національній команді Олександру Зінченку, який отримав важку травму, зазначивши, що цей період непростий, але він повернеться ще сильнішим.

Про це форвард написав на своїй сторінці в Instagram.

"Мені навіть не треба багато слів. Ти для мене більше, ніж просто партнер по команді. Я знаю, що цей період непростий. Але я поряд – не тільки в хороші дні. Ти повернешся ще сильнішим", – написав Яремчук.

Раніше стало відомо, що Зінченко вибув до кінця сезону через травму коліна.

Нагадаємо, що Олександр став гравцем Аякса 1 лютого 2026 року. Орендна угода була розрахована до кінця поточного сезону.

Універсальний 29-річний гравець встиг зіграти лише 20 хвилин у двох матчах, не відзначившись результативними діями.

Першу частину сезону-2025/26 українець провів у Ноттінгем Форест, де зіграв 10 матчів. Проте "лісники" достроково розірвали орендну угоду.