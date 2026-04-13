Яремчук став шостим українцем, який забивав гол у французькій Лізі 1

У неділю, 12 квітня, поповнився список українських легіонерів, які відзначались голами в елітному дивізіоні чемпіонату Франції.

Роман Яремчук допоміг Ліону на своєму полі здолати Лор'ян у матчі 29 туру Ліги 1. "Ткачі" перервали 9-матчеву безвиграшну серію, здобувши перемогу з рахунком 2:0.

В цьому поєдинку Роман Яремчук забив перший гол своєї команди. Він зробив це ударом головою після навісу від Ендріка.

30-річний форвард став шостим українцем в історії, який забивав у Лізі 1. Раніше це вдавалося Олександру Заварову (10 голів), Сергію Скаченку (4), Павлу Яковенку (1), Руслана Малиновському (1) та Іллі Забарному (1).

Зазначимо, що Яремчук виступає за Ліон на правах оренди з лютого. Він провів за "ткачів" десять матчів у всіх турнірах, у яких забив два м'ячі та записав в актив один асист.