Україна втратила шанси на автоматичне місце в основному етапі Ліги чемпіонів-2025/26

Україна остаточно втратила будь-які шанси на автоматичне місце в основному етапі Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

Туди у разі чемпіонства в Українській Прем'єр-лізі та вікторії у турнірі команди із зони ЛЧ міг потрапити Шахтар, однак всі надії перехрестив Олімпіакос, який 13 квітня достроково став чемпіоном Греції.

Причино. послугувало те, що грецький клуб, за який виступає український форвард Роман Яремчук, стоїть вище за "гірників" в особистому рейтингу команд.

Тепер Шахтар втратив навіть теоретичні шанси бути найрейтинговішою командою чемпіонської кваліфікації Ліги чемпіонів-2025/26.

Нагадаємо, чемпіон України розпочне свій шлях в турнірі з другого кваліфікаційного раунду.

Як відомо, Олімпіакос переміг АЕК та достроково оформив чемпіонство за три тури до завершення першості, випередивши найближчого переслідувача в обличчі Панатінаїкоса на 10 очок.