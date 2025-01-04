Турецький клуб зацікавився нападником збірної України

Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук може під час зимового трансферного вікна стати гравцем турецького Сівасспора.

Про це повідомляє to10.GR.

За інформацією джерела, представник турецького чемпіонату шукає заміну для албанського нападника Рея Маная, який, ймовірно, покине клуб.

Зазначається, що є ще декілька інших клубів, які готові серйозно розглянути кандидатуру Яремчука.

Наразі Сівасспор посідає 15-те місце в турнірній таблиці турецької Суперліги, маючи в активі 19 очок.

Олімпіакос підписав контракт із 28-річним українцем влітку 2024 року.

Раніше стало відомо, що Сівасспор також цікавиться капітаном Шахтаря Тарасом Степаненком.