Турецький клуб зацікавлений у трансфері капітана Шахтаря

Капітан донецького Шахтаря та футболіст збірної України Тарас Степаненко може продовжити кар'єру в турецькому Сівасспорі.

Про це повідомляє місцевий журналіст Ерсан Сердал.

Перемовини між гравцем та керівництвом команди розпочнуться вже цієї зими, адже термін контракту півзахисника спливає влітку 2025 року.

Цього сезону 35-річний опорний півзахисник перестав бути залізно основним на своїй позиції. Впродовж цієї кампанії Степаненко лише тричі виходив у стартовому складі – по разу в УПЛ, Кубку України та Лізі чемпіонів.

Загалом на його рахунку 13 матчів у сезоні-2024/25 та лише один гол у недограному матчі УПЛ проти криворізького Кривбаса.

Інший турецький клуб Трабзонспор планує підписати Олександра Зубкова. Проте він вже розглядає альтернативні варіанти, якщо не вдасться придбати українського футболіста.