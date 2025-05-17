Яремчук забив за Олімпіакос у фіналі Кубку Греції та допоміг команді оформити золотий дубль
Роман Яремчук
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Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук відзначився голом у фіналі Кубку Греції проти Іракліона та допоміг команді виграти другий трофей в межах національної першості.
Яремчук розпочав матч на лаві для запасних та вийшов на поле на 71-й хвилині. На 90+3 Роман зробив рахунок у матчі 2:0. Також заробив у пасив жовту картку.
Олімпіакос у підсумку оформив золотий дубль у цьому сезоні, раніше клуб став чемпіоном Греції.
Цей гол став для Романа 10-м за клуб у всіх турнірах, також на його рахунку 2 асисти.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар не бачить українського нападника ключовим гравцем на наступний сезон.