Яремчук забив за Олімпіакос у фіналі Кубку Греції та допоміг команді оформити золотий дубль

Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук відзначився голом у фіналі Кубку Греції проти Іракліона та допоміг команді виграти другий трофей в межах національної першості.

Яремчук розпочав матч на лаві для запасних та вийшов на поле на 71-й хвилині. На 90+3 Роман зробив рахунок у матчі 2:0. Також заробив у пасив жовту картку.

Олімпіакос у підсумку оформив золотий дубль у цьому сезоні, раніше клуб став чемпіоном Греції.

🔴⚪️ Αυτό είναι σωστό, 𝚷𝚸𝛀𝚻𝚨𝚯𝚲𝚮𝚳𝚨 και 𝚱𝚼𝚷𝚬𝚲𝚲𝚶 στον 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶! 🏆🏆 pic.twitter.com/jTmBsKJyNu — Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 17, 2025

Цей гол став для Романа 10-м за клуб у всіх турнірах, також на його рахунку 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар не бачить українського нападника ключовим гравцем на наступний сезон.