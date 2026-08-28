"Генерале, вічна пам'ять і хвала": фанати Црвени Звезди вивісили банер на честь воєнного злочинця Младича

Вболівальники Црвени Звезди під час матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи проти Вікторії Пльзень вивісили на трибунах банер на честь колишнього командувача армії боснійських сербів Ратко Младича.

На банері було написано: "Генерале, вічна пам'ять і хвала".

Відповідну публікацію зробила офіційна сторінка сербського клубу у мережі Х.

Поява банера відбулася у день смерті Младича. 27 серпня 2026 року він помер у лікарні в Гаазі у віці 84 років. Младич перебував там під вартою, відбуваючи довічне ув'язнення.

Сам матч завершився розгромною перемогою Вікторії – 5:1. У першій зустрічі Црвена Звезда перемогла 3:0, однак чеський клуб зумів відігратися та забити вирішальний п'ятий м'яч у додатковий час. За сумою двох матчів Вікторія вийшла до лігової фази Ліги Європи, а Црвена Звезда братиме участь в основному етапі Ліги конференцій.

Зазначимо, що Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії у 2017 році засудив Ратко Младича до довічного ув'язнення за геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Серед іншого, Младича визнали винним у геноциді в Сребрениці 1995 року, де було вбито понад 8 тисяч боснійських мусульман, а також у злочинах, скоєних під час облоги Сараєва.

У 2021 році апеляційна палата підтвердила вирок Младичу. До смерті він залишався під вартою в Гаазі.

Раніше повідомлялося, як фанати Црвени Звезди під час матчу баскетбольної Євроліги висловили підтримку російському Бєлгороду.