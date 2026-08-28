Відбулося жеребкування основного етапу Ліги Європи-2026/27
У п'ятницю, 28 серпня, відбулося жеребкування основного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.
Напередодні за підсумками матчів кваліфікаційного раунду плейоф визначилися всі 36 команд-учасниць, які виступатимуть на основному етапі. Їх розділили по 4 кошиках згідно з рейтингом УЄФА.
Серед учасників турніру цього сезону немає жодного представника України. Тим не менш, у Лізі Європи виступлять 4 команди з українцями в складі: Бенфіка (Анатолій Трубін і Георгій Судаков), Олімпіакос (Роман Яремчук), Андерлехт (Данило Сікан) і Сандерленд (Тимур Тутєров).
Зазначимо, що у кваліфікації Сікан забив 5 голів і наразі є другим бомбардиром турніру, поступаючись лише Павлідісу з Бенфіки.
Результати жеребкування
Суперники команд з 1 кошика:
Суперники команд з 2 кошика:
Суперники команд з 3 кошика:
Суперники команд з 4 кошика:
Кожна команда зіграє з вісьмома суперниками в одноматчевих поєдинках: по чотири домашні та чотири виїзні матчі. 8 кращих команд напряму вийдуть в 1/8 фіналу, команди, що посядуть 9-24 місця, проведуть додатковий раунд плейоф, у якому розіграють ще 8 місць в 1/8 фіналу.
Розклад основного раунду Ліги Європи-2026/27:
- Тур 1: 16-17 вересня 2026.
- Тур 2: 15 жовтня 2026.
- Тур 3: 22 жовтня 2026.
- Тур 4: 5 листопада 2026.
- Тур 5: 26 листопада 2026.
- Тур 6: 10 грудня 2026.
- Тур 7: 21 січня 2027.
- Тур 8: 28 січня 2027.