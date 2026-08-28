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Відбулося жеребкування основного етапу Ліги Європи-2026/27

Олег Дідух — 28 серпня 2026, 14:42
Відбулося жеребкування основного етапу Ліги Європи-2026/27
Getty Images

У п'ятницю, 28 серпня, відбулося жеребкування основного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

Напередодні за підсумками матчів кваліфікаційного раунду плейоф визначилися всі 36 команд-учасниць, які виступатимуть на основному етапі. Їх розділили по 4 кошиках згідно з рейтингом УЄФА.

Серед учасників турніру цього сезону немає жодного представника України. Тим не менш, у Лізі Європи виступлять 4 команди з українцями в складі: Бенфіка (Анатолій Трубін і Георгій Судаков), Олімпіакос (Роман Яремчук), Андерлехт (Данило Сікан) і Сандерленд (Тимур Тутєров).

Зазначимо, що у кваліфікації Сікан забив 5 голів і наразі є другим бомбардиром турніру, поступаючись лише Павлідісу з Бенфіки.

Результати жеребкування

Суперники команд з 1 кошика:

Суперники команд з 2 кошика:

Суперники команд з 3 кошика:

Суперники команд з 4 кошика:

Кожна команда зіграє з вісьмома суперниками в одноматчевих поєдинках: по чотири домашні та чотири виїзні матчі. 8 кращих команд напряму вийдуть в 1/8 фіналу, команди, що посядуть 9-24 місця, проведуть додатковий раунд плейоф, у якому розіграють ще 8 місць в 1/8 фіналу.

Розклад основного раунду Ліги Європи-2026/27:

  • Тур 1: 16-17 вересня 2026.
  • Тур 2: 15 жовтня 2026.
  • Тур 3: 22 жовтня 2026.
  • Тур 4: 5 листопада 2026.
  • Тур 5: 26 листопада 2026.
  • Тур 6: 10 грудня 2026.
  • Тур 7: 21 січня 2027.
  • Тур 8: 28 січня 2027.
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