Відбулося жеребкування основного етапу Ліги Європи-2026/27

У п'ятницю, 28 серпня, відбулося жеребкування основного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

Напередодні за підсумками матчів кваліфікаційного раунду плейоф визначилися всі 36 команд-учасниць, які виступатимуть на основному етапі. Їх розділили по 4 кошиках згідно з рейтингом УЄФА.

Серед учасників турніру цього сезону немає жодного представника України. Тим не менш, у Лізі Європи виступлять 4 команди з українцями в складі: Бенфіка (Анатолій Трубін і Георгій Судаков), Олімпіакос (Роман Яремчук), Андерлехт (Данило Сікан) і Сандерленд (Тимур Тутєров).

Зазначимо, що у кваліфікації Сікан забив 5 голів і наразі є другим бомбардиром турніру, поступаючись лише Павлідісу з Бенфіки.

Результати жеребкування

Суперники команд з 1 кошика:

Суперники команд з 2 кошика:

Суперники команд з 3 кошика:

Суперники команд з 4 кошика:

Кожна команда зіграє з вісьмома суперниками в одноматчевих поєдинках: по чотири домашні та чотири виїзні матчі. 8 кращих команд напряму вийдуть в 1/8 фіналу, команди, що посядуть 9-24 місця, проведуть додатковий раунд плейоф, у якому розіграють ще 8 місць в 1/8 фіналу.

Розклад основного раунду Ліги Європи-2026/27: