Визначилися всі учасники основного етапу Ліги Європи
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За підсумками останніх матчів-відповідей кваліфікації Ліги Європи, що відбулися 27 серпня, сформувався остаточний список з 36 команд, які братимуть участь у загальному етапі змагань.
Всі учасники основного етапу Ліги Європи-2026/27
- Австрія: Ред Булл Зальцбург, Штурм
- Англія: Борнмут, Крістал Пелас, Сандерленд
- Бельгія: Андерлехт, Юніон
- Болгарія: Левські
- Вірменія: Арарат
- Греція: Олімпіакос, ОФІ
- Ізраїль: Хапоель Беер-Шева
- Іспанія: Реал Сосьєдад, Сельта
- Італія: Ювентус, Мілан
- Кіпр: Омонія
- Нідерланди: АЗ, НЕК
- Німеччина: Баєр, Гоффенгайм
- Норвегія: Ліллестрем
- Польща: Лех, Ягеллонія
- Португалія: Бенфіка, Торреенсе
- Словенія: Цельє
- Туреччина: Бешикташ
- Угорщина: Ференцварош
- Франція: Ліон, Марсель, Ренн
- Хорватія: Динамо Загреб
- Чехія: Вікторія Пльзень, Спарта Прага
- Шотландія: Селтік
Жеребкування загального етапу Ліги Європи сезону-2026/2027 відбудеться 28 серпня 2026 року. Початок о 12:00 за київським часом.
Напередодні відбулося жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2026/27.