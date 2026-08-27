Визначилися всі учасники основного етапу Ліги Європи

За підсумками останніх матчів-відповідей кваліфікації Ліги Європи, що відбулися 27 серпня, сформувався остаточний список з 36 команд, які братимуть участь у загальному етапі змагань.

Всі учасники основного етапу Ліги Європи-2026/27

Австрія : Ред Булл Зальцбург, Штурм

: Ред Булл Зальцбург, Штурм Англія : Борнмут, Крістал Пелас, Сандерленд

: Борнмут, Крістал Пелас, Сандерленд Бельгія : Андерлехт, Юніон

: Андерлехт, Юніон Болгарія : Левські

: Левські Вірменія : Арарат

: Арарат Греція : Олімпіакос, ОФІ

: Олімпіакос, ОФІ Ізраїль : Хапоель Беер-Шева

: Хапоель Беер-Шева Іспанія : Реал Сосьєдад, Сельта

: Реал Сосьєдад, Сельта Італія : Ювентус, Мілан

: Ювентус, Мілан Кіпр : Омонія

: Омонія Нідерланди : АЗ, НЕК

: АЗ, НЕК Німеччина : Баєр, Гоффенгайм

: Баєр, Гоффенгайм Норвегія : Ліллестрем

: Ліллестрем Польща : Лех, Ягеллонія

: Лех, Ягеллонія Португалія : Бенфіка, Торреенсе

: Бенфіка, Торреенсе Словенія : Цельє

: Цельє Туреччина : Бешикташ

: Бешикташ Угорщина : Ференцварош

: Ференцварош Франція : Ліон, Марсель, Ренн

: Ліон, Марсель, Ренн Хорватія : Динамо Загреб

: Динамо Загреб Чехія : Вікторія Пльзень, Спарта Прага

: Вікторія Пльзень, Спарта Прага Шотландія: Селтік

Жеребкування загального етапу Ліги Європи сезону-2026/2027 відбудеться 28 серпня 2026 року. Початок о 12:00 за київським часом.

Напередодні відбулося жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2026/27.