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Визначилися всі учасники основного етапу Ліги Європи

Олександр Булава — 27 серпня 2026, 23:58
Визначилися всі учасники основного етапу Ліги Європи
Getty Images

За підсумками останніх матчів-відповідей кваліфікації Ліги Європи, що відбулися 27 серпня, сформувався остаточний список з 36 команд, які братимуть участь у загальному етапі змагань.

Всі учасники основного етапу Ліги Європи-2026/27

  • Австрія: Ред Булл Зальцбург, Штурм
  • Англія: Борнмут, Крістал Пелас, Сандерленд
  • Бельгія: Андерлехт, Юніон
  • Болгарія: Левські
  • Вірменія: Арарат
  • Греція: Олімпіакос, ОФІ
  • Ізраїль: Хапоель Беер-Шева
  • Іспанія: Реал Сосьєдад, Сельта
  • Італія: Ювентус, Мілан
  • Кіпр: Омонія
  • Нідерланди: АЗ, НЕК
  • Німеччина: Баєр, Гоффенгайм
  • Норвегія: Ліллестрем
  • Польща: Лех, Ягеллонія
  • Португалія: Бенфіка, Торреенсе
  • Словенія: Цельє
  • Туреччина: Бешикташ
  • Угорщина: Ференцварош
  • Франція: Ліон, Марсель, Ренн
  • Хорватія: Динамо Загреб
  • Чехія: Вікторія Пльзень, Спарта Прага
  • Шотландія: Селтік

Жеребкування загального етапу Ліги Європи сезону-2026/2027 відбудеться 28 серпня 2026 року. Початок о 12:00 за київським часом.

Напередодні відбулося жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2026/27.

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