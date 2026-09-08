Олімпіакос готовий повернути Яремчука в заявку команди на Лігу Європи

Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук може повернутися до заявки команди на Лігу Європи.

Про це повідомляє Sport24.gr.

За інформацією видання, причиною стала важка травма основного нападника команди Аюба Ель-Каабі, який вибув 6-7 місяців.

Зазначається, що сторони обговорили останні події, визнали власні помилки та домовилися продовжити спільну роботу. Яремчук також дав зрозуміти, що готовий повернутися до складу та допомогти команді.

Водночас Олімпіакос має намір якнайшвидше повернути форварда в оптимальний стан і розраховує включити його до заявки на Лігу Європи.

Напередодні Яремчук вперше у новому сезоні потрапив до заявки команди на офіційний матч.

Раніше Роман не входив у плани головного тренера Хосе Луїса Менділібара, який навіть не включив українця в заявку на Лігу Європи.