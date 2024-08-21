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Манчестер Сіті хоче посилити напад форвардом збірної Японії

Руслан Травкін — 21 серпня, 18:25
Манчестер Сіті хоче посилити напад форвардом збірної Японії
Кего Фурухасі
Getty images

Манчестер Сіті збирається підписати нападника шотландського Селтіка та збірної Японії Кего Фурухасі.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Містяни" активно шукають дублера для Ерлінга Голанда, адже влітку клуб продав Хуліана Альвареса до Атлетико Мадрид.

29-річний Фурухасі приєднався до "біло-зелених" влітку 2021 року. Шотландський гранд заплатив за нього клубу Віссел Кобе 5,4 млн евро. Портал Transfermarkt оцінює форварда у 14 млн євро.

Нагадаємо, чемпіон АПЛ також працює над поверненням до складу Ілкая Гюндогана.

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