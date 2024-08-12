Атлетико оголосив про підписання Альвареса
Аргентинський нападник Хуліан Альварес став гравцем Атлетико.
Про це мадридський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.
Контракт 24-річного форварда з "матрацниками" розрахований на 6 сезонів.
Попереднім клубом Хуліана був Манчестер Сіті, в якому він провів два з половиною роки. За цей період Альварес узяв участь у 103 матчах, у яких забив 36 голів та віддав 18 асистів.
Аргентинський універсал може зіграти одразу на кількох позиціях в атаці — на вістрі, під форвардом та на правому фланзі.