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Атлетико оголосив про підписання Альвареса

Ігор Чернявський — 12 серпня, 18:25
Атлетико оголосив про підписання Альвареса

Аргентинський нападник Хуліан Альварес став гравцем Атлетико.

Про це мадридський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Контракт 24-річного форварда з "матрацниками" розрахований на 6 сезонів.

Попереднім клубом Хуліана був Манчестер Сіті, в якому він провів два з половиною роки. За цей період Альварес узяв участь у 103 матчах, у яких забив 36 голів та віддав 18 асистів.

Аргентинський універсал може зіграти одразу на кількох позиціях в атаці — на вістрі, під форвардом та на правому фланзі.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Манчестер Сіті Хуліан Альварес Атлетико Мадрид

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