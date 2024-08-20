Зворотний шлях: Гюндоган повернеться в Манчестер Сіті вільним агентом

Півзахисник Барселони Ілкай Гюндоган повернеться в Манчестер Сіті, за який виступав з 2016 по 2023 рік.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, Гюндоган сам ініціював свій відхід з каталонського клубу, адже він зрозумів, що у зв’язку з підписанням Дані Ольмо на нього не розраховують у якості основного гравця. Своєю чергою, Барселоні необхідно відпустити Гюндогана, щоб отримати дозвіл на заявку Ольмо.

Нагадаємо, Пеп Гвардіола вже схвалив повернення Ілкая. Очікується, що контракт 34-річного німця з Манчестер Сіті буде короткостроковим через вік гравця.

У свій перший період в Сіті Гюндоган провів 304 матчі, в яких відзначився 60 голами та 38 асистами. З "містянами" німецький півзахисник став 5-разовим чемпіоном Англії, виграв 4 Кубки ліги, 2 Кубки Англії, 1 Суперкубок і Лігу чемпіонів.