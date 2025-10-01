Українська правда
Україна ділить лідерство з Парагваєм: турнірна таблиця чемпіонату світу U-20

Руслан Травкін — 1 жовтня 2025, 06:18
УАФ

Збірна України U-20 не втримала перемогу над Панамою в другому турі на чемпіонаті світу в цій віковій категорії.

Гра завершилася з рахунком 1:1.

Таким чином, "синьо-жовті" ділять лідерство з Парагваєм – обидві команди набрали по 4 очки.

У третьому турі саме представник Латинської Америки буде суперником для колективу Дмитра Михайленка. Матч відбудеться 3 жовтня. 

У разі перемоги – перше місце. Нічия – будуть враховуватися додаткові показники, але збірна України вийде до плейоф.

Якщо ж станеться поразка, то обійти українців отримають шанс і Панама, і Південна Корея. 

Нагадаємо, в першому турі збірна України мінімально обіграла Південну Корею. 

