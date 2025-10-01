Україна ділить лідерство з Парагваєм: турнірна таблиця чемпіонату світу U-20
УАФ
Збірна України U-20 не втримала перемогу над Панамою в другому турі на чемпіонаті світу в цій віковій категорії.
Гра завершилася з рахунком 1:1.
Таким чином, "синьо-жовті" ділять лідерство з Парагваєм – обидві команди набрали по 4 очки.
У третьому турі саме представник Латинської Америки буде суперником для колективу Дмитра Михайленка. Матч відбудеться 3 жовтня.
У разі перемоги – перше місце. Нічия – будуть враховуватися додаткові показники, але збірна України вийде до плейоф.
Якщо ж станеться поразка, то обійти українців отримають шанс і Панама, і Південна Корея.
Нагадаємо, в першому турі збірна України мінімально обіграла Південну Корею.