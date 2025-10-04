Пізно увімкнулись, – тренер Парагваю оцінив поразку від України

Тренер збірної Парагваю Антолін Алькарас прокоментував поразку від України в матчі третього туру чемпіонаті світу до 20 років.

Слова фахівця наводить пресслужба ФІФА.

"Ми пізно увімкнулись у гру. У другому таймі ми намагались діяти активніше, але гол було забито надто швидко. Хлопці добре відреагували, зрівняли рахунок.



У підсумку, ми ще раз пропустили і треба над цим працювати, щоб такого не траплялось у майбутньому", – розповів Алькарас.