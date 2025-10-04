Пізно увімкнулись, – тренер Парагваю оцінив поразку від України
ФІФА
Тренер збірної Парагваю Антолін Алькарас прокоментував поразку від України в матчі третього туру чемпіонаті світу до 20 років.
Слова фахівця наводить пресслужба ФІФА.
"Ми пізно увімкнулись у гру. У другому таймі ми намагались діяти активніше, але гол було забито надто швидко. Хлопці добре відреагували, зрівняли рахунок.
У підсумку, ми ще раз пропустили і треба над цим працювати, щоб такого не траплялось у майбутньому", – розповів Алькарас.
Завдяки перемозі збірна України набрала 7 очок за 3 гри. Це дозволило виграти свій квартет.
