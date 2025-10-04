Мельниченко назвав найскладніший момент переможного матчу України U-21 проти Парагваю

Півзахисник молодіжної збірної України Максим Мельниченко прокоментував перемогу над Парагваєм в матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу.

Футболіст поспілкувався з пресслужбою УАФ.

"Будь-який гравець може вийти на поле та підсилити гру в складний для команди момент. Сьогодні цей момент був, коли рахунок став 1:1. Була така важка гра вже, вони грали вже обережніше.

Заміна Матвія (Пономаренка, – прим.) нам дуже допомогла. Він вийшов, забив гол і ми перемогли. Це те, що має робити нападник", – підсумував Мельниченко.

Завдяки перемозі збірна України набрала 7 очок за 3 гри. Це дозволило виграти свій квартет.

Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Парагваєм доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки гри з Парагваєм підбили головний тренер команди Дмитро Михайленко та сам Матвій Пономаренко.