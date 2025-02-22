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Куртуа назвав трьох найкращих воротарів сучасності

Володимир Максименко — 22 лютого 2025, 14:37
Куртуа назвав трьох найкращих воротарів сучасності
Тібо Куртуа
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Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа назвав трьох найкращих воротарів сучасності на свою думку.

Бельгієць розповів про це у подкасті Ріо Фердінанда.

"Очевидно, що я не найкращий. У воротарській справі все залежить від епізодичних моментів.

Є три гравці, які мені дійсно подобаються: Аліссон, Меньян і мені дуже імпонує гра Яна Облака в цьому сезоні", – розповів Куртуа.

В сезоні-2024/25 Тібо зіграв 32 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 35 м'ячів і десять разів зберіг свої ворота у недоторканності.

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Раніше повідомлялось, що Реал програв апеляцію щодо вилучення Беллінгема у скандальному матчі з Осасуною.

Реал Мадрид Майк Меньян Тібо Куртуа Аліссон Беккер

Тібо Куртуа

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