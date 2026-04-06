Три гравці Атлетико відновилися після травм

Одразу три гравці Атлетико Мадрид відновилися після травм напередодні першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Йдеться про голкіпера Яна Облака, захисника Марка Пубіля та півзахисника Родріго Мендосу. Облак і Пубіль травмувалися в середині березня, Мендоса – на початку минулого місяця.

Зазначимо, що повернення всіх трьох гравців відбулося дуже вчасно. В середу, 8 квітня, Атлетико у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів на виїзді зіграє з Барселоною. Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

4 квітня Атлетико вже зустрічався із Барселоною в рамках 30 туру Ла Ліги, зазнавши домашньої поразки 1:2. Весь другий тайм команда Дієго Сімеоне провела в меншості.