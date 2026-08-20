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Легенді Атлетико підкорилось унікальне досягнення в Ла Лізі

Денис Іваненко — 20 серпня 2026, 12:57
Легенді Атлетико підкорилось унікальне досягнення в Ла Лізі
Ян Облак
Getty Images

Голкіпер мадридського Атлетико Ян Облак переписав історію Ла Ліги.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

33-річний словенець став першим іноземним воротарем, який перетнув позначку в 400 зіграних матчів в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії. Ювілейний поєдинок він провів проти Малаги.

Облак залишив ворота "сухими" в цій грі. "Матрацники" перемогли з рахунком 2:0.

Загалом Ян став 11-м голкіпером у чемпіонаті Іспанії з 400+ матчами. Рекордсменом є Андоні Субісаррета (622), а вже в наступному поєдинку він може наздогнати Сезара Санчеса.

Зазначимо, що словенець виступає за Атлетико із 2014 року. Він перейшов із Бенфіки за 16 мільйонів євро.

В усіх турнірах за "матрацників" Облак провів 539 ігор. Він виграв чотири трофеї та стільки ж разів був визнаний гравцем року в команді.

Наступний матч Атлетико зіграє проти Вільярреала. Він відбудеться 23 серпня та розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що після завершення минулого сезону була інформація, що "матрацники" готові відпустити воротаря, якщо він матиме бажання змінити клубну прописку. Його контракт розрахований до 30 червня 2028 року.

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