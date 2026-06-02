Атлетико може відпустити ще одну легенду клубу
Ян Облак
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Голкіпер збірної Словенії Ян Облак може покинути Атлетико Мадрид влітку поточного року.
Про це повідомляє Marca.
За їхньою інформацією, майбутнє Облака знаходиться виключно в його власних руках. Якщо 33-річний словенець вирішить, що у його кар'єрі наступив час нового виклику, то Атлетико не чинитиме опору та буде готовий продати воротаря за розумну ціну.
Якщо ж Облак вирішить залишитися в Атлетико, то він і надалі буде важливою частиною проєкту.
Нагадаємо, раніше Атлетико вже відпустив одну легенду клубу – Антуана Грізманна, який перейшов у клуб МЛС Орландо Сіті. Облак виступає за Атлетико з 2014 року. Його контракт діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 17 мільйонів євро.