Атлетико може відпустити ще одну легенду клубу

Голкіпер збірної Словенії Ян Облак може покинути Атлетико Мадрид влітку поточного року.

Про це повідомляє Marca.

За їхньою інформацією, майбутнє Облака знаходиться виключно в його власних руках. Якщо 33-річний словенець вирішить, що у його кар'єрі наступив час нового виклику, то Атлетико не чинитиме опору та буде готовий продати воротаря за розумну ціну.

Якщо ж Облак вирішить залишитися в Атлетико, то він і надалі буде важливою частиною проєкту.

Нагадаємо, раніше Атлетико вже відпустив одну легенду клубу – Антуана Грізманна, який перейшов у клуб МЛС Орландо Сіті. Облак виступає за Атлетико з 2014 року. Його контракт діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 17 мільйонів євро.