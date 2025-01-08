Контракт для Коке, прощання з Вітселем та Аспілікуетою: контрактні питання в Атлетико

Мадридський Атлетико визначився, що клуб робитиме з гравцями, чиї контракти закінчаться наступного літа.

Про плани "кольчонерос" повідомляє Marca.

Важливим питанням залишався контракт капітана команди Коке. За інформацією джерела, ситуація з 33-річним хавбеком стала для клубу особливою.

Атлетико готовий погодитися на все, чого забажає Коке – клуб продовжить з ним контракт, якщо гравець цього захоче.

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У той же час "матрацники" не збираються продовжувати угоди Акселя Вітселя та Сесара Аспілікуети – центрбеки залишать Мадрид у статусі вільних агентів.

Контракт Рейнілду автоматично продовжиться, якщо захисник зіграє певну кількість матчів у сезоні. Ситуація схожа на минулорічну, коли Стефан Савич мав зіграти 45+ хвилин у 20 поєдинках.

Також Атлетико хотів би викупити контракти Клемана Лангле та Хуана Муссо.

Проблемою в трансфері французького центрбека можуть стати фінансові запити Барселони, якій він належить.

Щодо аргентинського воротаря, то якщо він зіграє 25 матчів за сезон, іспанці будуть змушені викупити його у Аталанти за сім мільйонів євро. Наразі на його рахунку всього чотири гри.

Нагадаємо, що недавно Атлетико оголосив про розставання зі спортивним директором Андреа Бертою.