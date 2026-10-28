Сербська тенісистка народила дитину від Яна Облака

Відома сербська тенісистка Ольга Данілович стала мамою.

Про це повідомляє Жозе Моргаду.

У вівторок, 27 жовтня, 25-річна спортсменка народила сина, якого назвали Максимом. Батьком дитини є зірковий футболіст, голкіпер Атлетико Мадрид і збірної Словенії Ян Облак.

Сама пара не повідомляла про вагітність. Новини про це з'явилися в ЗМІ у червні поточного року, невдовзі після того, як пара оголосила про заручини. Сама Данілович востаннє з'являлася на корті в лютому, коли грала на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці (Румунія).

Нагадаємо, наприкінці серпня поточного року Облак увійшов у історію Ла Ліги. Він став першим іноземним воротарем у історії чемпіонату Іспанії, який зіграв 400 матчів у турнірі.