Барселона з хеттриком Ямаля переграла Вільярреал, Райо Вальєкано поділив очки з Атлетиком у 26 турі Ла Ліги

У суботу, 28 лютого, низкою матчів продовжився 26 тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Райо Вальєкано та Атлетік не виявили сильнішого, розписавши нічию завдяки обміну голами де Фрутоса та Вільямса.

Барселона на власному полі переграла Вільярреал завдяки феноменальному виступу Ламіна Ямаля. Юний талант став героєм поєдинку, забивши три м'ячі своєї команди та оформивши таким чином свій перший хеттрик у кар'єрі. Також наприкінці зустрічі відзначився Роберт Левандовський, який вийшов на заміну замість Торреса.

Далі відбудеться протистояння Мальорки та Реал Сосьєдада о 19:30, а закінчить футбольний день в Іспанії матч між Реал Ов'єдо та мадридським Атлетико о 22:00.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

26 тур, 28 лютого

Райо Вальєкано – Атлетик 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 35 де Фрутос, 1:1 – 47 Вільямо

Барселона – Вільярреал 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 28 Ямал, 2:0 – 37 Ямал, 2:1 – 49 Гує, 3:1 – 69 Ямал, 4:1 – 90+1 Левандовський

Нагадаємо, що у стартовому матчі цього туру Алавес у меншості програв Леванте.