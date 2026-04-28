Барселона вдруге спробує орендувати Рашфорда

Барселона хоче вдруге орендувати у Манчестер Юнайтед вінгера Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Наразі переговори між клубами тривають. Зазначається, що каталонці мають опцію викупу контракту гравця за 30 мільйонів євро, але не хоче її використовувати.

У випадку, якщо "червоні дияволи" не погодяться на другу оренду, тоді "блаугранас" спробують знизити суму відступних. Головний тренер команди Ганс-Дітер Флік хоче, щоб футболіст залишився.

Орендна угода англійця з каталонцями розрахована 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 млн євро. Цього сезону Маркус у складі каталонського клубу забив 13 голів і віддав 13 передач у 45 матчах в усіх турнірах.

Раніше президент "блаугранас" Жоан Лапорта повідомив про наміри продовжити співпрацю з Рашфордом після завершення поточного сезону.