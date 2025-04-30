Інтер забив найшвидший гол в історії півфіналів Ліги чемпіонів
Футболіст італійського Інтера Маркус Тюрам забив уже на 30 секунді у ворота Барселони у півфіналі Ліги чемпіонів. Це найшвидший гол в історії турніру на цій стадії.
Про це повідомляє OptaPaolo.
Окрім цього факту, неможливо не відзначити неймовірне виконання від гравця. Дюмфріс навісив з правого флангу, Іньїго Мартінес послизнувся, а Тюрам замкнув подачу ударом п'ятою.
Відео голу Тюрама у ворота Барселони
Нагадаємо, напередодні Арсенал Олександра Зінченка поступився ПСЖ у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.