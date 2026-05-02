Агент Левандовського домовився про контракт з італійським грандом – ЗМІ

Нападник Барселони Роберт Левандовський може змінити клубну прописку на італійську.

Про це повідомляє TuttoSport.

Мова йде про туринський Ювентус. Однак таке об'єднання може стати лише у тому випадку, якщо "стара синьйора" кваліфікується до наступного розіграшу Ліги чемпіонів-2026/27.

Для польського футболіста варіант із командою з Турина є найбільш привабливим та ймовірним, якщо він покине каталонський гранд на правах вільного агента.

Зазначається, що агент 37-річного форварда вже мав зустріч із представниками Ювентуса та домовився про 1-річний контракт із зарплатою у 6 мільйонів євро плюс бонуси.

Чинна угода Левандовського з "блаугранас" розрахована до кінця червня 2026-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 8 мільйонів євро.

Раніше повдіомлялося, що Роберт може ще на сезон залишитись в іспанському клубі. Водночас була інформація про інтерес зі сторони італійського Мілана.

Нагадаємо, що форвард збірної Польщі виступає за каталонську команду з літа 2022-го. Відтоді провів у футболці Барселони 188 ігор (118 голів та 24 асисти), а також виграв 6 трофеїв.

У поточному сезоні-2025/26 Роберт вже відзначився 17 м'ячами та 4 гольовими передачами у 41-му матчі.

Каталонський колектив після 33-х турів лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 85 балів. Команда Ганс-Дітера Фліка випереджає найближчого конкурента, яким є мадридський Реал, вже аж на 11 очок.

Додамо, що сьогодні, 2 травня, Барселона зіграє на виїзді проти Осасуни. Початок – о 22:00 (за київським часом).