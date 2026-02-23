Ямаль став абсолютним рекордсменом Барселони

Напередодні Барселона вдома розгромила Леванте в матчі 25 туру Ла Ліги з рахунком 3:0, завдяки чому унікальне досягнення підкорилось Ламіну Ямалю.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

Для зіркового іспанця ця перемога стала сотою в кар'єрі у складі "блаугранас". Він побив клубний рекорд, ставши наймолодшим гравцем в історії, який досягнув такої ювілейної кількості звитяг.

Вінгеру підкорилося це досягнення у віці 18 років 227 днів. Він з відривом випередив Бояна Кркіча (20 років 136 днів) і Ліонеля Мессі (21 рік 275 днів).

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Ямаль провів 33 матчі на клубному рівні. В них він забив 15 голів і віддав 14 асистів.

Наступний поєдинок Барселона проведе 28 лютого проти Вільярреала. Він розпочнеться о 17:15 за київським часом.