Осасуна – Барселона: де та коли дивитися матч 34 туру Ла Ліги

У суботу, 2 травня, на "Естадіо-Ель-Садар" у Памплоні відбудеться матч 34-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Осасуна прийматиме каталонську Барселону.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, беззаперечним фаворитом матчу є каталонці, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,72. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 4,75, на нічию – 4,00.

Востаннє суперники зустрічалися між собою 13 грудня 2025 року. Тоді "блаугранас" завдяки дублю Рафіньї здобули впевнену перемогу (2:0).

У турнірній таблиці Ла Ліги Осасуна посідає дев'яту сходинку, маючи в активі 42 залікові бали. Барселона лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи Реал на 11 очок.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.