Осасуна – Барселона: прогноз на матч 34 туру Ла Ліги

У суботу, 2 травня, відбудеться матч 34-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Осасуна прийматиме Барселону.

Поєдинок на арені "Естадіо-Ель-Садар" у Памплоні розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є гості – їхню перемогу оцінюють у 1,72. А от на звитягу господарів поля дають коефіцієнт 4,75. Нічия – 4,00.

У першому колі саме каталонці виявилися сильнішими, обігравши Осасуну з рахунком 2:0.

У турнірній таблиці Ла Ліги "червоні" посідають дев'яту сходинку, маючи в активі 42 залікові бали. Барселона лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи Реал на 11 очок.

