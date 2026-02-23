Відомий журналіст спростував чутки про можливий трансфер Кейна у Барселону

Чутки про можливий перехід нападника мюнхенської Баварії Гаррі Кейна у каталонську Барселону не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Іспанський гранд не збирається підсилювати свою атакувальну лінію команди форвардом збірної Англії.

Раніше повідомлялося, що Барселона готова активувати клаусулу Кейна, у якому вбачає ідеальну заміну польському форварду Роберту Левандовському, який може покинути "блаугранас". Зазначалось, що він отримав привабливу пропозицію із клубу МЛС Чикаго Файр.

Сам англійський футболіст відреагував на інформацію про ймовірний переїзд у Каталонію. За його словами, з ним ніхто не контактував щодо потенційного трансферу. Кейн зазначав, що почувається щасливим від виступів за Баварію.

Нагадаємо, що Кейн виступає за Баварію з літа 2023-го. До цього грав виключно у рідній Англії. У футболці мюнхенського клубу Гаррі, який є одним із лідерів команди, вже провів 132 матчі, у яких забив 128 голів та віддав 31 асист.

Контракт англійця з німецьким клубом розрахований до кінця червня 2027-го.

Відзначимо, що у суботу, 21 лютого, Кейн оформив дубль у ворота Айнтрахта у рамках 23 туру німецької Бендесліги, а протистояння закінчилось перемогою Баварії з рахунком 3:2.