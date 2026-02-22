Севілья здолала Хетафе у 25 турі Ла Ліги

У неділю, 22 лютого, продовжився 25-й тур чемпіонату Іспалії з футболу.

У стартовій зустрічі ігрового дня Хетафе вдома приймав Севілью. Господарі опинились у меншості вже в середині першого тайму, що значно вплинуло на перебіг поєдинку.

"Червоно-білі" вдвічі більше володіли м'ячем і врешті-решт змогли здобути перемогу завдяки єдиному голу, автором якого став Джибріль Соу.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

25 тур, 22 лютого

Хетафе – Севілья 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 64 Соу.

Вилучення: 26 – Джене

Пізніше будуть зіграні ще три поєдинки протягом 22 лютого. В одному з них Барселона вдома прийматиме Леванте.

Standings provided by Sofascore

Напередодні відбулись інші матчі Ла Ліги. Зокрема, 21 лютого, сенсаційної поразки від Осасуни зазнав Ювентус.