Пояс на плечах та фото з чемпіоном: лідер Барселони завітав на шоу WWE в Іспанії

Зірка Барселони Ламін Ямал вразив фанатів своєю появою на шоу WWE SmackDown у Барселоні. 17-річний футболіст не приховував захоплення, коли зустрівся з легендами рестлінгу.

WWE завітало до Іспанії в рамках європейського туру, що охопить Бельгію, Німеччину, Шотландію та Лондон. У п’ятницю в Барселоні відбувся гучний вечір, на якому серед спеціальних гостей був і Ямал.

Читайте також : Відео Зірка WWE взяв на больовий легенду МЮ: футболіст відмовився визнавати Ліверпуль чемпіоном

Юний талант позував поруч із Triple H, Ренді Ортоном і чинним чемпіоном WWE Коді Роудсом. Останній навіть дозволив йому потримати свій чемпіонський пояс, чим викликав фурор серед фанатів.

Пізніше Ямал разом із партнерами по Барселоні, Алехандро Бальде та Ектором Фортом, насолоджувався шоу серед натовпу глядачів на Олімпійській арені.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 17-річного іспанця 5 голів та 11 асистів в 24 матчах Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що завзятий фанат продав на аукціоні колекційну карту Ямала за шалені гроші.