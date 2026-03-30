Не будуть ризикувати зіркою: у збірній Іспанії зробили обіцянку Барселоні щодо Ямала

Королівська іспанська футбольна федерація дала гарантію Барселоні щодо її головної зірки Ламіна Ямала.

Про це інформує Diario Sport.

"Червона фурія" не буде перевантажувати 18-річного правого вінгера під час товариських матчів березневих товариських матчів проти Сербії (перемога 3:0) та Єгипту (31 березня о 2:00 за київським часом).

Вундеркінд "блаугранас" займався за індивідуальною програмою на початку зборів національної команди та отримав 63 ігрові хвилини у спарингу проти сербів.

У майбутній грі проти Єгипту Ямал, у якого за спиною 24 зустрічі (6 голів і 12 асистів), також отримав певний відведений час. Адже найближчим часом на Барселону чекатимуть важливі матчі у внутрішніх турнірах та чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетико (8-го та 14-го квітня).

Такий крок зроблено після того, як каталонський гранд втратив через травму Рафінью, яку він отримав у поєдинку збірної Бразилії. Атакувальний футболіст вибув орієнтовно на п'ять тижнів.

Відзначимо, що найближча гра Барселони відбудеться 4 квітня, коли у рамках Ла Ліги гостюватиме на полі Атлетико Мадрид (о 22:00 за київським часом).

Каталонці після 29 турів лідирують у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 73 бали. У поточному сезоні-2025/26 Ямал взяв участь у 40 поєдинках в усіх турнірах, у яких забив 21 м'яча та віддав 16 результативних передач.