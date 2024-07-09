День, коли збірна України без тренера. 5 кандидатів на заміну Реброву

Збірна України закінчила свій виступ на чемпіонаті Європи з футболу-2024 ще 26 червня. Минуло майже два тижні, проте жодної конкретики щодо майбутнього головної людини на чолі команди, за яку вболівають мільйони, вболівальники та журналісти так і не отримали.

Чемпіон не "звільняє" Сергія Реброва, але здивований відсутністю чіткої позиції керівництва УАФ. Саме тому автор пропонує найбільш очевидні, на його суб'єктивний погляд, кандидатури на зміну Сергію Станіславовичу у випадку, коли буде вирішено, що боротися за вихід із головною командою країни на мундіаль-2026 буде інший тренер.

Мірча Луческу

Так, румуну вже 78, і він — не з тих наставників, хто відгукнеться на будь-яку зовні привабливу пропозицію. Але така робота, як посада головного тренера збірної країни, футбол якої він знає аж ніяк не гірше, ніж українські фахівці, домнула Мірчу зацікавить точно.

Нещодавно Луческу вчергове підкреслив, що з великого футболу не йшов, і чекає такої пропозиції, від якої не зможе відмовитися. Можливість вивести на чемпіонат світу одну з найбільш перспективних за підбором виконавців збірних Європи, де йому з чистого аркуша починати аж ніяк не доведеться — той варіант, від якого один із найтитулованіших тренерів сучасності відмовиться навряд.

Мирон Маркевич

Головний тренер львівських Карпат — ще один наддосвідчений спеціаліст. На відміну від Луческу, він наразі аж ніяк не безробітний, і так само на відміну від румуна, досвід праці на чолі збірної має. Ба, навіть більше — очолював Мирон Богданович саме головну команду України.

З того часу змінилося багато, і Маркевич зарікся сподіватися на роботу на лаві "синьо-жовтих". Проте враховуючи, що раніше пан Мирон не раз підкреслював своє бажання попрацювати зі збірною повноцінний цикл і, як-то кажуть, довести справу до кінця, можна не сумніватися, що таку пропозицію він, щонайменше, розглянув би.

Юрій Вернидуб

Колишній артилерист ЗСУ не втомлюється доводити, що є одним із найбільш успішних тренерів із українським паспортом за останні 10 років. "Фішка" Вернидуба — досягати результату в непростих умовах із командами зі скромними можливостями. Пан Юрій запам'ятався успіхами на чолі як луганської Зорі, так і молдовського Шерифа й білоруського Шахтаря. А "бронза" з Кривбасом — зовсім свіжа історія. Так, Вернидуб ніколи не працював з умовними зірками, якими можна назвати гравців збірної України в порівняння з його колишніми та нинішніми підопічними. Однак після невдалого виступу на Євро-2024, де "синьо-жовтим" чомусь не вистачило мотивації та "правильної" психології, наставник, який за словом у кишеню не полізе, Україні може стати якраз в нагоді.

Прихильникам концепції "теорії змови" кандидатура Вернидуба зайде ще й тому, що той тренує команду з рідного міста шостого президента України.

Мауро Тассотті

Легенда Мілана ходить за Андрієм Шевченком "тінню" від часу, коли нинішній керманич УАФ очолив збірну України. Саме Тассотті був правою рукою Шевченка у тренерському штабі тих "синьо-жовтих", які впевнено здолали кваліфікацію Євро-2020, а на самому турнірі підкорили планку чвертьфіналу. Андрій Миколайович не забув про однодумця, й коли став керівником органу українського футболу. З березня італієць працює заступником голови Комітету національних збірних УАФ, який очолює сам Шевченко, а його колегою по посаді є… Ребров.

Тассотті не має досвіду роботи головним тренером, але знає практичну частину, як ніхто, а також вважається умілим тактиком. Великою чеснотою цього синьйора є й неабияка обізнаність українськими справами — в місцевому футболі Мауро "вариться" давно.

Джанні Де Б'язі

Інший італієць перебуває в статусі безробітного з листопада минулого року, коли закінчилася його пригода на чолі збірної Азербайджану. Закінчилася невдало й навіть скандально, проте українському вболівальнику фігура 68-річного тренера відома після співпраці з національною командою іншої європейської країни.

Мова про Албанію, яку Де Б’язі сенсаційно вивів на Євро-2016, і ще й до останнього претендував на вихід в плейоф із квартету, де були значно сильніші за всіма параметрами Франція, Швейцарія та Румунія. Де Б’язі — це про надійну оборону, дисципліну та уміння підлаштовуватися під суперника шляхом вибору оптимальної тактики. Факт — із таким перспективним підбором виконавців, як у нинішньої збірної України, він іще не працював. Однак враховуючи більш як 30-річний досвід наставника, це для нього радше стане бонусом, ніж нездоланною перешкодою.