Луческу: Мені не потрібні гроші, але я готовий тренувати

Колишній головний тренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу готовий повернутися до тренерської діяльності.

Про це він заявив у коментарі для La Gazzetta dello Sport.

"Я відхилив багато пропозицій. Мені не потрібні гроші, але я готовий тренувати. Головне — тренувати, щоб бути №1. Навіть у Серії B, C чи D, якщо мене покличуть", — сказав Луческу.

Нагадаємо, у травні була інформація, що 78-річний румун обійняв посаду віцепрезидента Рапіда. Втім, чутки не підтвердилися офіційно.

Мірча перебуває без роботи з листопада минулого року, коли він подав у відставку з Динамо після поразки від Шахтаря.