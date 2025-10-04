Українська правда
Костишин – про поразку Колоса від Руха: Ми були якісь несвіжі

Володимир Максименко — 4 жовтня 2025, 11:35
Головний тренер Колоса Руслан Костишин висловився про поразку команди від Руха в матчі 8 туру УПЛ.

Слова фахівця наводить пресслужба ковалівського колективу.

"Будемо дивитися, чого так сталося. Ми здивовані станом команди. Здивовані, як відбувалася гра. Суперник нас повністю переграв. Ми були кволі, якісь несвіжі. Є два тижні паузи, будемо виправляти ситуацію.
Буває, що випадає один гравець чи два. А тут уся команда випала. В нас сил не було, хоча тренувань посилених не було на тижні. Усі зіграли нижче свого рівня, не були схожі на себе. Закінчилася одна серія і розпочалася серія інша. Ми три матчі не виграємо. Мені не сподобалося, як наша команда виглядала фізично", – розповів Костишин.

