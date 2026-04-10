Костишин після нічиєї з Рухом: Якщо ми хочемо посідати вищі місця, то повинні з'явитись більш якісні футболісти

Головний тренер ковалівського Колоса Руслан Костишин заявив після нічиєї з львівським Рухом у 23-му турі УПЛ, що він пішов з поля з поганим настроєм та наголосив, що команді потрібне підсилення, якщо клуб хоче посідати вищі місця в чемпіонаті України.

Про це він розповів у флешінтерв'ю для УПЛ ТБ.

"З поганими емоціями пішов з поля, тому що ми пропустили такий нелогічний гол на останній хвилині. Не скажу, що ми дуже феєрили у цій грі, але домінували, нам важко давалися моменти, в нас були гарні підходи, але якість в третій зоні не давала нам багато моментів чи ударів.

Але дуже корисна для нас гра, тому що ми йшли впевнено на цю гру, давали іншим хлопцям зіграти. Ми розуміємо, що в єврокубки ми вже не потрапимо і не вилетимо – ми будемо давати шанс іншим гравцям проявляти себе, щоб знати, з ким йти в новий сезон, як до нього готуватись.

Треба розуміти хто може допомогти нам, тому що нам треба все одно десь команду освіжати, десь підсилювати. Якщо ми хочемо займати якісь вищі місця, то повинні з'явитись більш якісні футболісти".

Нагадаємо, зустріч між Колосом і Рухом завершилася з рахунком 1:1 в 23-му турі УПЛ. Голи на останніх хвилинах матчу забили Еліас та Невес. Після цієї гри команда Руслана Костишина піднялася на 6 місце в чемпіонаті з 34 заліковими балами. Водночас Рух залишився у зоні вибування та посідає 14 місце, маючи 20 очок за 23 тури.