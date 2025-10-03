Українська правда
Колос на власному полі поступився Руху: огляд матчу УПЛ

Олександр Булава — 3 жовтня 2025, 22:57
УПЛ

Рух здобув виїзну перемогу над Колосом у межах 8 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Огляд матчу

Рахунок був відкритий на старті другої половини гри, коли Фал випередив захисників Колоса після прострілу Копини. 

На 77-й хвилині Рух подвоїв перевагу після того, як Притула реалізував пенальті.

Завдяки цій перемозі Рух піднявся 14-ту сходинку, здобувши другу перемогу в сезоні. Водночас Колос продовжує падіння – команда Костишина, яка вдало розпочала першість, вже скотилася на 4-ту сходинку, зазнавши другої поразки поспіль.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

8 тур, 3 жовтня

Колос – Рух 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 48 Фал, 0:2 – 77 Притула (пен)

Колос: Пахолюк, Цуріков (А. Краснічі, 59), І. Краснічі, Бурда, Козік (Понєдєльнік, 46), Ррапай, Теллес, Гагнідзе, Третьяков (Рухадзе, 59), Климчук (Оєвусі, 46), Кане (Алефіренко, 46)

Рух: Герета, Лях, Холод, Слюбик, Копина, Рейляну (Бойко, 88), Слюсар (Підгурський, 59), Притула, Клайвер, Фал (Алмазбеков, 88), Квасниця (Рунич, 78)

Попередження: 36 – Слюсар, 45+1 – Козік, 90+2 – Рунич

Нагадаємо, в іншому матчі 8 туру Зоря на виїзді здолала Епіцентр.

