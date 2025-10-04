Стримана радість, – Копина прокоментував перемогу Руха над Колосом

Лідер Руха Юрій Копина висловився про довгоочікувану перемогу команди в матчі УПЛ – напередодні львів'яни здолали Колос.

Емоції півзахисника передає пресслужба Руха.

"Попри довгоочікувану звитягу, у нас стримана радість. Нарешті нам вдалося перемогти, і, сподіваюсь, вона додасть команді впевненості у наступних іграх. Хочу привітати весь колектив із заслуженою перемогою.

В епізоді з першим голом я знав, куди буду прострілювати, тож сподівався, що хтось відгукнеться на цю передачу. Такі атаки мають завершуватись гольовими моментами та ударами по воротах і в тій позиції обов’язково має знаходитись наш гравець – так і сталось.

У нас дуже молода команда і в якийсь момент після забитого голу ми чи то перелякались, чи то притислись до своїх воріт. Це питання досвіду. Тренерський штаб та старші гравці підтримали молодь і дали зрозуміти, що ми можемо дотиснути суперника і вибороти позитивний для себе результат", – розповів Копина.

Завдяки цій перемозі Рух піднявся 14-ту сходинку, здобувши другу перемогу в сезоні. Водночас Колос продовжує падіння – команда Костишина, яка вдало розпочала першість, вже скотилася на 4-ту сходинку, зазнавши другої поразки поспіль.

Зазначимо, що відео голів та огляд матчу доступний на сайті "Чемпіон".