Олександр Булава — 2 березня 2026, 15:24
Ми провалили перші десять хвилин: Костишин – про гру з Карпатами
Руслан Костишин
Карпати

Головний тренер Колоса Руслан Костишин оцінив перемогу над Карпатами (1:0) в 18 турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Карпати дуже добре зіграли у першому таймі. Другий був більш сумбурним, після того, як ми забили гол, почали грати на результат. Коли отримали червону картку, то ще нижче сіли.

Дуже інтенсивний перший тайм, великі швидкості, мало гри в центрі поля, швидкі переходи та атаки. Думаю, що ми провалили перші десять хвилин, Карпат вийшли заряджені, тут була хороша підтримка вболівальників. Згодом ми вирівняли гру завдяки нашим майстерним футболістам, котрі вміють грати у стресових ситуаціях та почали домінувати останні 25-30 хвилин першого тайму. Потім ми забили гол.

У нашому чемпіонаті, коли команда забиває першою, починає домінувати, грати низьким блоком. Дуже важко будь-кому створювати моменти біля воріт суперника. Мені сподобались Карпати у першому таймі. Своя команда також сподобалася, адже ми другий матч граємо гарно, але з Поліссям не вдалося здобути результат", – сказав тренер.

Також Костишин розповів про цілі коменди на другу частину сезону.

"Цілі на другу частину сезону? Зіграти краще, ніж у минулому сезоні, бо там вже штормило. Щоб було більш стабільно. Розумієте, конкуренція висока. Ми мріємо, але ми і по землі ходимо. Важко буде потрапити у єврокубки, тому що є ще Кубок України. Якщо його виграє команда не з топ-3 в УПЛ, то четверте місце навіть не дає єврокубки. Це може трапитися, але треба сильно постаратись і треба, щоб наші конкуренти теж постарались у погану сторону", – сказав Костишин.

У турнірній таблиці чемпіонату Колос з 28 очками в активі перебуває на 7 місці.

Напередодні ковалівці оголосили про підписання ексгравця Шахтаря Тараса Степаненка.

