Ми провалили перші десять хвилин: Костишин – про гру з Карпатами

Головний тренер Колоса Руслан Костишин оцінив перемогу над Карпатами (1:0) в 18 турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Карпати дуже добре зіграли у першому таймі. Другий був більш сумбурним, після того, як ми забили гол, почали грати на результат. Коли отримали червону картку, то ще нижче сіли.

Дуже інтенсивний перший тайм, великі швидкості, мало гри в центрі поля, швидкі переходи та атаки. Думаю, що ми провалили перші десять хвилин, Карпат вийшли заряджені, тут була хороша підтримка вболівальників. Згодом ми вирівняли гру завдяки нашим майстерним футболістам, котрі вміють грати у стресових ситуаціях та почали домінувати останні 25-30 хвилин першого тайму. Потім ми забили гол.

У нашому чемпіонаті, коли команда забиває першою, починає домінувати, грати низьким блоком. Дуже важко будь-кому створювати моменти біля воріт суперника. Мені сподобались Карпати у першому таймі. Своя команда також сподобалася, адже ми другий матч граємо гарно, але з Поліссям не вдалося здобути результат", – сказав тренер.