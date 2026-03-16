Ребров визначився з заміною для травмованих захисників і дебютантами на матчі відбору на ЧС-2026

Центральний захисник Сток Сіті Максим Таловєров після тривалої паузи має опинитися у складі збірної України на наступний збір.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Вже зовсім скоро Сергій Ребров має оголосити склад "синьо-жовтих" на поєдинки раунду плейоф відбору на ЧС-2026. Через травми Тараса Михавка, Миколи Матвієнка й Арсенія Батагова в України виник дефіцит центрбеків.

Очікується, що свій шанс знову отримає Максим Таловєров, який повністю пропустив відбір до світової першості. За інсайдерською інформацію, у резервному списку можуть також опинитись центральні захисники Полісся Сергій Чоботенко й Едуард Сарапій.

Окрім них мають бути викликані два абсолютні дебютанти. Ними стануть Борис Крушинський та Матвій Пономаренко, який несеться до бомбардирського рекорду УПЛ.

Нагадаємо, що Україна зіграє зі Швецією 26 березня в рамках півфіналу відбору на ЧС-2026. Для виходу на турнір треба буде здолати також переможця пари Польща – Албанія.