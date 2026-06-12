Це вдарить по здоров'ю – абсолютно впевнений: спортивний лікар назвав ризики для футболістів на ЧС-2026

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк розповів про труднощі, які чекають на учасників чемпіонату світу-2026.

Його слова передає 24 Канал.

Турнір приймають три країни – Мексика, Канада та США. Він заявив, що через різний клімат футболісти ризикують отримувати більше травм або ж рівень гри на Мундіалі буде не дуже високого рівня.

"Те, що це вдарить по здоров'ю – абсолютно впевнений. По-перше, кожна з восьми кліматичних зон передбачає певний термін адаптації та акліматизації. Ми бачимо різницю між умовним Канзас-Сіті, який є центральною точкою чемпіонату та має континентальний клімат, а також умовним Лос-Анджелесом, де спека, вологість, рівнина. Ці локації потребують двох різних програм тренувань та акліматизації.

В середньому організму потрібно 10-14 днів для якісної акліматизації. Звісно, що цього часу ні в кого не буде й це даватиме додатковий виклик як медичним штабам, так і гравцям. Доведеться грати у складному кліматі. Або це буде закінчуватися поганою, дуже повільною грою, або ж можливо й травмами. Існує ризик, що всі будуть зважати на довжину турніру, оберігаючи себе", – сказав Бабелюк.