Ми знаємо, що є частиною меншості: Мбаппе – про очікування від ЧС-2026

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився очікуваннями від третього для себе чемпіонату світу, який стартував 11 червня.

Його слова передає Foot Mercato.

Футболіст заявив, що успіх у цьому турнірі вимагає максимальної витримки та готовності проходити через складні моменти. Він заявив, що для тріумфу не можна допустити, щоб у суперника було більше бажання перемогти, ніж у твоєї команди.

"На двох чемпіонатах світу, в яких я брав участь, були моменти, коли я почувався не у своїй тарілці з точки зору соціального життя, тому що ти ізольований на 60 днів. Але якби це було легко, усі б грали на чемпіонаті світу. Ми знаємо, що є частиною меншості – це статус, про який ми ніколи не повинні забувати. Ми маємо приймати його і в хороші, і в погані часи. Щоб увійти в історію, потрібно терпіти та бути готовими до страждань. Ми зробили це одного разу, коли виграли ЧС-2018 і були близькими до того, щоб зробити це вдруге у 2022 році, тому знаємо, як це робити. Але кожна команда поїде на турнір із бажанням увійти в історію, і жодна не повинна бути голоднішою за нас", – сказав форвард.

Зазначимо, що збірна Франції на чемпіонаті світу-2026 зіграє у групі I. Її суперниками стануть Сенегал, Норвегія та Ірак.

У своєму молодому віці Кіліан Мбаппе вже є одним із найкращих бомбардирів в історії Мундіалів. Він має у своєму активі 12 голів і лише на чотири забиті м'ячі поступається абсолютному рекордсмену Мірославу Клозе.