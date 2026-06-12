Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Ми знаємо, що є частиною меншості: Мбаппе – про очікування від ЧС-2026

Денис Іваненко — 12 червня 2026, 07:47
Ми знаємо, що є частиною меншості: Мбаппе – про очікування від ЧС-2026
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився очікуваннями від третього для себе чемпіонату світу, який стартував 11 червня.

Його слова передає Foot Mercato.

Футболіст заявив, що успіх у цьому турнірі вимагає максимальної витримки та готовності проходити через складні моменти. Він заявив, що для тріумфу не можна допустити, щоб у суперника було більше бажання перемогти, ніж у твоєї команди.

"На двох чемпіонатах світу, в яких я брав участь, були моменти, коли я почувався не у своїй тарілці з точки зору соціального життя, тому що ти ізольований на 60 днів. Але якби це було легко, усі б грали на чемпіонаті світу. Ми знаємо, що є частиною меншості – це статус, про який ми ніколи не повинні забувати. Ми маємо приймати його і в хороші, і в погані часи.

Щоб увійти в історію, потрібно терпіти та бути готовими до страждань. Ми зробили це одного разу, коли виграли ЧС-2018 і були близькими до того, щоб зробити це вдруге у 2022 році, тому знаємо, як це робити. Але кожна команда поїде на турнір із бажанням увійти в історію, і жодна не повинна бути голоднішою за нас", – сказав форвард.

Зазначимо, що збірна Франції на чемпіонаті світу-2026 зіграє у групі I. Її суперниками стануть Сенегал, Норвегія та Ірак.

У своєму молодому віці Кіліан Мбаппе вже є одним із найкращих бомбардирів в історії Мундіалів. Він має у своєму активі 12 голів і лише на чотири забиті м'ячі поступається абсолютному рекордсмену Мірославу Клозе.

Читайте також :
Дешам: З Мбаппе збірна Франції завжди буде сильнішою
Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Зірка Баварії пропустить стартовий матч ЧС-2026 через травму
Південна Корея здобула вольову перемогу над Чехією на ЧС-2026
Проти ФІФА подали позов через заборону проносити на матчі ЧС-2026 дореволюційний іранський прапор
Ліхтарний стовп, що вижив у пеклі: як Едін Джеко став легендою боснійського народу
Наставник ПАР висловився про поразку від Мексики на старті ЧС-2026 з футболу

Останні новини