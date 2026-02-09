Шевченко розповів, як УАФ бореться за недопуск росіян до міжнародних змагань

Андрій Шевченко розповів, що він і його команда роблять для того, щоб росіян не повернули до міжнародного футболу.

Відповідну заяву президент УАФ зробив під час пресконференції в Будинку футболу.

За словами очільника Української асоціації футболу, вони користуються будь-якою можливістю, щоб нагадати про війну в Україні. Шевченко та його помічники пояснюють, що нічого не змінилось у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення, тому немає підстав робити послаблення санкцій для російського футболу.

"Ми мусимо тримати коаліцію країн, які підтримують нас. Президент ФА Швеції виступив і заявив, що це неможливо. Я думаю, є низка країн, які нас підтримають і триматимуть цю позицію до кінця. Поки ця позиція існує – це неможливо. Щоразу, коли я зустрічаюсь, ми повинні доводити нашу позицію.

Люди постійно переходять з однієї сторони в іншу, тому в цьому і є наша робота – нагадувати людям про те, що війна в Україні не закінчилась. Повірте, Європа та інші країни живуть іншим життям. Хтось може й не знати, що в Україні продовжується війна. Ми постійно нагадуємо, спілкуємось – це боротьба, яку ми повинні виграти. Вона йде за завісами, але її потрібно робити", – сказав Шевченко.

Зазначимо, що також під час пресконференції Андрій Шевченко висловився про скандальну заяву Джанні Інфантіно про повернення російських футболістів до міжнародних змагань. Він повідомив, що планує зустрітись з президентом ФІФА.

Окрім цього, очільник УАФ зізнався, чи планується заміна головного тренера збірної України.