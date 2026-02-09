Шевченко – про скандальну заяву президента ФІФА: Я планую зустрітися з Інфантіно

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував скандальну заяву голови ФІФА Джанні Інфантіно щодо повернення росіян до міжнародних змагань.

Під час пресконференції Шевченко заявив, що збирається зустрітися з Інфантіно, щоб ще раз проінформувати його про війну в Україні та позицію УАФ. Він також додав, що Рада ФІФА наразі не розглядає питання повернення Росії.

"УАФ зреагувала негайно на слова Інфантіно. Ви всі бачили нашу заяву. Ми чітко висловили нашу позицію, яка незмінна: поки триває війна ми категорично проти повернення росіян у футбол. За ці дні відбулася комунікація з представниками ФІФА на різних рівнях. Наразі Рада ФІФА не розглядає питання повернення росіян. Я планую зустріч із Джанні Інфантіно, щоб ще раз предметно донести інформацію про війну в Україні та нашу позицію. Колеги з різних асоціацій підтримують нас. Поки ця підтримка збережена і єдина, повернення росіян до змагань не розглядається", – сказав Шевченко.

Нагадаємо Інфантіно заявив, що відсторонення Росії від міжнародних змагань не принесло жодної користі. Президент ФІФА висловив сподівання на повернення представників країни-агресора, але спочатку на молодіжному рівні.

На скандальну заяву президента ФІФА відреагував легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек, який закликав зупинити повернення російських команд на міжнародну арену.

Також Джанні Інфантіно, зокрема, розкритикували міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, глава МЗС України Андрій Сибіга, тренер Мирон Маркевич, генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін та Йожеф Сабо.