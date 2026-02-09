В УАФ роз'яснили ситуацію з натуралізацією гравців для збірної України

Технічний директор УАФ Ігор Дедишин висловився щодо ймовірної натуралізації гравців для збірної України.

Функціонер відповів на гостре питання під час пресконференції в Будинку футболу.

За словами Дедишина, пошуком кандидатів до збірної України займається тренерський штаб на чолі із Сергієм Ребровим. Наразі УАФ зосереджена на розвитку футболістів з українським паспортом.

"УАФ не буде займатися натуралізацією іноземних футболістів. Функція УАФ – створити систему, яка сама створить якісних гравців для збірної з українським паспортом. Але якщо знайдеться гравець, який сам виявить бажання грати за нашу збірну і матиме попит з боку тренерського штабу, ми будем стимулювати такі процеси", – сказав Дедишин.

Наприкінці січня 2026 року з'явилася інформація про можливу натуралізацію двох бразильців Шахтаря – захисника Педро Енріке та півзахисника Педріньйо.

Начебто, тренерський штаб збірної України планував використати цих гравців у найближчому матчі проти Швеції, що відбудеться 26 березня в межах плейоф відбору на ЧС-2026.