В УАФ роз'яснили ситуацію з натуралізацією гравців для збірної України

Сергій Шаховець — 9 лютого 2026, 13:41
Ігор Дедишин
УАФ

Технічний директор УАФ Ігор Дедишин висловився щодо ймовірної натуралізації гравців для збірної України.

Функціонер відповів на гостре питання під час пресконференції в Будинку футболу.

За словами Дедишина, пошуком кандидатів до збірної України займається тренерський штаб на чолі із Сергієм Ребровим. Наразі УАФ зосереджена на розвитку футболістів з українським паспортом.

"УАФ не буде займатися натуралізацією іноземних футболістів. Функція УАФ – створити систему, яка сама створить якісних гравців для збірної з українським паспортом. Але якщо знайдеться гравець, який сам виявить бажання грати за нашу збірну і матиме попит з боку тренерського штабу, ми будем стимулювати такі процеси", – сказав Дедишин.

Наприкінці січня 2026 року з'явилася інформація про можливу натуралізацію двох бразильців Шахтаря – захисника Педро Енріке та півзахисника Педріньйо.

Начебто, тренерський штаб збірної України планував використати цих гравців у найближчому матчі проти Швеції, що відбудеться 26 березня в межах плейоф відбору на ЧС-2026.

