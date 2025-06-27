Волинець розповів, як у Поліссі змінилися тренування з приходом Ротаня

Воротар житомирського Полісся Євгеній Волинець розповів, що з приходом Руслана Ротаня на посаду головного тренера у команді відчутно змінилися вправи. За його словами, вони стали складнішими.

Слова футболіста передає пресслужба клубу.

"Я не скажу, що кардинально, але зміни є. І є старі вправи, але більший акцент зараз на фізичній підготовці, щоб ми могли покривати ті відстані, щоб ми краще грали ногами, щоб нам простіше було пересуватись і розпізнавати ці ситуації. Але так, акцент на фізичну підготовку, на гру ногами, і трошки там половити щось.

Тренування стали складнішими, але кажуть, що буде легше. Щось не сильно віриться. Тренування стали інтенсивнішими, більше такої бігової роботи, зміни напрямків. Але я думаю, що ми втягнемося і звикнемо до таких навантажень. І я думаю, що будемо покращуватися в цьому плані", – сказав Волинець.

Нагадаємо, на збори Полісся вирушило 23 червня. Команда готується до сезону-2025/26 під керівництвом нового головного тренера: нещодавно "вовків" очолив Руслан Ротань.

Новий сезон розпочнеться для Полісся 24 липня. "Вовки" стартуватимуть у другій стадії кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках. Ним стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).