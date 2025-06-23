Полісся вирушило на тренувальні збори: вже за місяць матчі єврокубків

Житомирське Полісся вирушило на навчально-тренувальні збори, які пройдуть в Австрії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда під керівництвом нового тренерського штабу на чолі з Русланом Ротанем готуватиметься до нового сезону. Він розпочнеться для Полісся вже за місяць, 24 липня.

"Вовки" стартуватимуть у другій стадії кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках. Ним стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).

Наразі невідомо, з ким Полісся проводитиме спаринги на зборах.

Нагадаємо, напередодні Микола Гайдучик став новим гравцем житомирського клубу. Також Полісся підписало форварда Олександрії Олександра Філіппова.