Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Яремчука підбив підсумки сезону для Ліона після втрати прямої путівки в Лігу чемпіонів

Денис Іваненко — 18 травня 2026, 09:05
Тренер Яремчука підбив підсумки сезону для Ліона після втрати прямої путівки в Лігу чемпіонів
Паулу Фонсека
Getty Images

Наставник Ліона Паулу Фонсека висловився про розгромну поразку від Ланса (0:4) в останньому турі чемпіонату Франції, через яку його команда фінішувала на четвертому місці.

Слова португальця передає пресслужба "ткачів".

В цій грі нічиєї було достатньо для здобуття "бронзи" та прямого виходу в основний етап Ліги чемпіонів. Фахівець був розчарований невдалою кінцівкою, проте загалом сезон оцінює позитивно для клубу. 

"Ми закінчили не так, як хотіли. У нас була чудова атмосфера завдяки вболівальникам, вони заслуговували на інший результат. Це було чудово протягом всього сезону, і навіть у цій грі зв'язок, який виник між ними та командою, неймовірний. Команді бракує досвіду, тому в таких стресових ситуаціях стає складно. Після того, як Ліон пропустив чотири голи від такого суперника, як Ланс, реагувати стає важко.

Проте це чудовий сезон – було важко уявити, що ми посядемо четверте місце. Ми не можемо забувати, як невдало стартували. Було багато серйозних травм, ми грали у трьох змаганнях, було складно, але я дуже задоволений тим, чого досягнули гравці. Вони провели чудовий чемпіонат. Тепер ми маємо можливість кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. У наступному сезоні потрібно зробити багато роботи, але я дуже задоволений нашим результатом", – заявив Фонсека.

Зазначимо, що у другій половині кампанії-2025/26 за Ліон на правах оренди виступав Роман Яремчук. Він провів за "ткачів" 14 матчів, у яких забив п'ять голів і віддав один асист.

Наразі невідомо, чи буде французький клуб викупляти українця в Олімпіакоса. Його контракт із грецьким клубом розрахований до 30 червня 2028 року.

Читайте також :
Матч заключного туру Ліги 1 між Нантом і Тулузою був перерваний через натовп фанатів, які вибігли на поле
Ліон Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

Яремчук: Раніше Фонсека вже намагався мене підписати
Фонсека – про Яремчука: Вже адаптувався і додає команді нові якості
Фонсека оцінив дубль Яремчука в переможному матчі Ліги 1
Допомога Андрію Шевченку. Хто заслуговує стати тренером збірної України?
Має бути соромно: військовий журналіст, який дивився матч Україна – Швеція із побратимами, очікує відставки Реброва

Останні новини