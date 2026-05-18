Тренер Яремчука підбив підсумки сезону для Ліона після втрати прямої путівки в Лігу чемпіонів

Наставник Ліона Паулу Фонсека висловився про розгромну поразку від Ланса (0:4) в останньому турі чемпіонату Франції, через яку його команда фінішувала на четвертому місці.

Слова португальця передає пресслужба "ткачів".

В цій грі нічиєї було достатньо для здобуття "бронзи" та прямого виходу в основний етап Ліги чемпіонів. Фахівець був розчарований невдалою кінцівкою, проте загалом сезон оцінює позитивно для клубу.

"Ми закінчили не так, як хотіли. У нас була чудова атмосфера завдяки вболівальникам, вони заслуговували на інший результат. Це було чудово протягом всього сезону, і навіть у цій грі зв'язок, який виник між ними та командою, неймовірний. Команді бракує досвіду, тому в таких стресових ситуаціях стає складно. Після того, як Ліон пропустив чотири голи від такого суперника, як Ланс, реагувати стає важко. Проте це чудовий сезон – було важко уявити, що ми посядемо четверте місце. Ми не можемо забувати, як невдало стартували. Було багато серйозних травм, ми грали у трьох змаганнях, було складно, але я дуже задоволений тим, чого досягнули гравці. Вони провели чудовий чемпіонат. Тепер ми маємо можливість кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. У наступному сезоні потрібно зробити багато роботи, але я дуже задоволений нашим результатом", – заявив Фонсека.

Зазначимо, що у другій половині кампанії-2025/26 за Ліон на правах оренди виступав Роман Яремчук. Він провів за "ткачів" 14 матчів, у яких забив п'ять голів і віддав один асист.

Наразі невідомо, чи буде французький клуб викупляти українця в Олімпіакоса. Його контракт із грецьким клубом розрахований до 30 червня 2028 року.