Матч заключного туру Ліги 1 між Нантом і Тулузою був перерваний через натовп фанатів, які вибігли на поле

Матч заключного туру чемпіонату Франції з футболу між Нантом і Тулузою призупинено через вболівальників, які вибігли на поле.

Інцидент стався у першому таймі за рахунку 0:0. Зустріч відбувається на домашньому стадіоні Нанта.

На 22-й хвилині зустрічі вболівальники господарів влаштували заворушення. Фанати почали викидати на поле димові шашки, а незабаром самі вибігли на поле.

У підсумку арбітр відправив команди до роздягальні. Коли відновиться протистояння, наразі невідомо.

Нант посідає передостаннє, 17-е місце в турнірній таблиці і втратив шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні чемпіонату Франції. Тулуза йде 10-ю.

Нагадаємо, у попередньому турі ПСЖ із Забарним обіграв Брест, а Ліон Яремчука у більшості програв Тулузі.